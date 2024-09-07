Людина може вже наступного ранку опинитися на полігоні.

На деяких машинах територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) встановлено засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб насильно мобілізовані не могли робити телефонні дзвінки. Про це заявив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок.

За його словами, останнім часом з'являється багато відповідних звернень від потенційних призовників та їхніх рідних.

"Десь зупиняють, вмикають якісь засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити, силоміць затискають і затягують в автобусі чи в буси, і везуть в ТЦК, і через 2-3 години людина вже проходить ВЛК, і вранці вже перебуває на полігоні. Відео дня

Як сказав нардеп, таким чином про своє затримання людина не зможе повідомити ні родичів, ні адвокатів. При цьому людина після мобілізації може вже наступного ранку опинитися на полігоні.

"Є до мене звернення, що в машини, на яких пересувається ТЦК, вбудовані, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина не змогла нікуди перезвонити, не повідомити ні родичам, ні можливо адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії", - розповів Євтушок.

Робота ТЦК і СП в Україні - останні новини

У Закарпатській області жінка звинуватила ТЦК у побитті та смерті батька. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК. Омбудсмен пообіцяв у разі виявлення порушень вимагати притягнення до відповідальності винних посадових осіб, "незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають".

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