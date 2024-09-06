У ТЦК заявляють, що смерть військовозобов’язаного настала внаслідок природного захворювання – інфаркту.

Військовозобов’язаний на Закарпатті помер не від побиття працівниками ТЦК, а внаслідок інфаркту. Так у Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у якій йдеться про смерть військовозобов'язаного нібито від побиття військкомами.

За інформацією ТЦК, 28 серпня вказаний чоловік під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою побив її. Жінка звернулась до правоохоронців. Після проведених відповідних законних процедур чоловіка доставили до Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, в ході чого було встановлено, що він підлягає призову на військову службу по мобілізації.

Після проходження військового лікарської-комісії, його направили до навчального центру. 1 вересня дорогою до нього мобілізований поскаржився на погіршення самопочуття. Йому викликали "швидку" та доставили до лікарні, де 4 вересня чоловік помер.

Відео дня

"За висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язана з травматичними подіями", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що його керівництво провело зустріч з представником уповноваженого в Закарпатській області та надало всю необхідну інформацію стосовно інциденту.

Смерть мобілізованого на Закарпатті - деталі

5 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до його представника у Закарпатській області звернулася жінка, заявивши про незаконне затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

Лубінець зазначив, що скерував запит до генерального прокурора з метою з'ясування всіх обставин справи.

Він додав, що відомості стосовно цієї події внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Окрім того, за його інформацією, на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: