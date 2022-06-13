Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери", головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та поховання тіл у братських могилах.

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники пропонують місцевим жителям роботу "за їжу".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Так, зазначається, що в тимчасово окупованому Маріуполі загарбники не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тисяч рублів на місяць, відтак, ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

"Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям йти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та поховання тіл у братських могилах. Як винагорода пропонується "доступ до їжі". Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах (в тому числі – Маріуполі) окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

З початку повномасштабної російської агресії в колись квітучій "столиці" Приазов'я загинуло щонайменше 22 тис. мирних жителів. Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч цивільних.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб.

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