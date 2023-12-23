Чиновник уклав угоду через посередників на постачання озброєння, згодом ті самі снаряди були придбані в того ж постачальника, але без посередників і на 30 відсотків дешевше.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід керівнику одного з головних управлінь Міністерства оборони у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого наступного року. Чиновника підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлях артснарядів. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію від столичної прокуратури.

Як відомо, днями Служба безпеки України викрила схему в Міноборони з придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві було затримано керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

Посадовець уклав угоду через посередників на постачання озброєння. При цьому Агенція оборонних закупівель пізніше придбала ті самі снаряди в того ж постачальника, але без посередників і на 30 відсотків дешевше. Попри це, чиновник подовжив дію попереднього контракту, завдяки чому посередник безпідставно отримав півтора мільярда гривень.

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Розкрадання в армії - останні новини

На початку грудня стало відомо, що очільник держзаводу розкрадав гроші на закупівлі деталей для СУ-27. Разом з трьома спільниками він здійснив оборудку з закупівлею несправних модулів підсилення потужності бортових радіолокаційних систем.

Раніше аудит Міноборони виявив масштабні порушення в одній з військових частин. Наймасштабніше із чотирьох порушень - безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків.

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