Для цього будуть створенні спеціалізовані навчальні програми та забезпечені комфортні умови праці.

Міноборони розширює можливості працевлаштування у сфері розмінування територій, зокрема для ветеранів та осіб з інвалідністю.

Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Олег Шуварський. Він зазначив, що для цього будуть створенні спеціалізовані навчальні програми та забезпечені комфортні умови праці для всіх категорій працівників.

"Перші успішні результати вже є - четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, працевлаштувалися в міжнародній організації The HALO Trust. Там вони займаються аналізом супутникових знімків та даних з БПЛА для виявлення замінованих територій", - йдеться у повідомленні Міноборони в Телеграмі.

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Розмінування українських територій

В розмінуванні українських територій допомагатиме штучний інтелект. Про це домовилось Міністерство економіки з компанією Palantir. За підтримки її фахівців та технологій Україна сподівається оцифрувати і автоматизувати операції гуманітарного розмінування.

А навесні стало відомо, що Україна прагне залучити більше жінок до протимінної діяльності, оскільки це сприятиме підвищенню оперативності та ефективності цього процесу.

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