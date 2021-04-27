За два місяці до вбивства підозрюваного затримували у Києві з пістолетом.

Підозрюваним у вбивстві чоловіка в центрі Дніпра 24 квітня виявився призер юнацької Олімпіади 2014 року Джаббар Юсіф, який раніше виступав за збірну Азербайджану з греко-римської боротьби.

Читайте такожГучне вбивство у Дніпрі: поліція встановила особу кілера - ЗМІПро це пише Dетектив-Info.

Повідомляється, що у 2016 та 2018 роках Джаббар представляв Росію в турнірах з міксфайту в Криму та бійцівському турнірі в Краснодарі.

Крім того, зазначається, що за два місяці до розстрілу в Дніпрі Юсифа затримали у Києві з пістолетом, вкраденим в одній з військових частин Криму в період його анексії. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного обігу зброї, фігурант справи був узятий під арешт, але незабаром за нього внесли заставу в розмірі 181,6 тисячі гривень, і він вийшов із СІЗО.

Вбивство в Дніпрі: що відомо

Вбивство сталося 24 квітня близько 14:40 в центрі Дніпра, в районі Соборної площі. До позашляховика Land Cruiser 200 підбіг кілер і почав розстрілювати авто.

Разом з убитим в автомобілі була дитина, проте він в результаті обстрілу не постраждав.

Вбитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов. Він помер від отриманих поранень у кареті «швидкої допомоги».

За даними ЗМІ, убитий і його брат Раміз Мамедов керували бандою, яка займається поставками наркотиків по області. Злочинне угруповання налічує понад 50 учасників.

Водночас повідомляється, що розстріляний чоловік був повною тезкою бандита.

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Автор: Катерина Шварц