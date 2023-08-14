Він блукав майже добу і в нього підвищився тиск.

Ухилянт із Запорізької області намагався втекти до Румунії, але заблукав і сам викликав рятувальників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

13 серпня до прикордонників відділу прикордонної служби "Фальків" Чернівецького загону звернулися представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На їхню "гарячу лінію" надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.

"Чим складніший маршрут, тим менше шансів натрапити на прикордонників, мабуть так думав ухилянт, який заблукав на шляху в Румунію", - зауважили у ДПСУ.

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Зазначається, що після півторагодинних пошуків спільна пошукова група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.

"Як з’ясувалося, він намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам", - йдеться у повідомленні.

Від правоохоронців порушник дізнався, що довго йшов взагалі не в той бік, адже його знайшли за 15 кілометрів від омріяного державного кордону.

Так, лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. А прикордонники склали на нього адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

"Зазначимо, що лише протягом минулих вихідних прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон", - повідомили у ДПСУ.

Заборона на виїзд з України

Як повідомлялося, зараз тестують програмне забезпечення, яке має вдосконалити обмін інформацією між прикордонниками та Міноборони. Так вони хочуть унеможливити виїзд за кордон за підробленими документами.

Повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в пунктах пропуску затримали понад 6 тисяч людей, які намагалися виїхати, використовуючи підробні документи.

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