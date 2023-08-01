Працівники військкоматів та ВЛК за посередництва третіх осіб налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків призовного віку непридатними до військової служби за станом здоров’я.

В Україні викрили масштабну схему ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. В рамках досудового розслідування правоохоронці провели обшуки в 11 областях країни.

"Наразі в межах розслідування проведено майже 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та м. Києва. Виявлено та вилучено медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із зазначенням непридатності до військової служби", – повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що службові особи районних військкоматів спільно з членами військово-лікарської комісії за посередництва третіх осіб налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків призовного віку непридатними до військової служби за станом здоров’я. У подальшому їх знімали з військового обліку.

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Зазначається, що така послуга в середньому коштувала 6000 доларів.

"Під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі, свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я. Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон", – наголосили в прокуратурі.

Слідство у кримінальному провадженні за фактами організації ухилення від призову на військову службу під час мобілізації триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам.

Ухилення від призову під час мобілізації

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що в Україні існують "сірі" і "чорні" схеми ухилення від служби у ЗСУ. До першої категорії належить отримання фіктивної довідки із залученням військкоматів, військово-лікарських комісій. Водночас "чорними" схемами Сапьян називає справи з перетином кордону.

Зазначимо, що ухилення від призову під час мобілізації є кримінальним злочином, який, згідно зі статтею 336 карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. У липні повідомлялося, що вирок за ухилення від мобілізації отримав харківʼянин. Спочатку чоловіку дали умовний строк, проте після апеляції прокурора його змінили на реальний.

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