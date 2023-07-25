Наразі ДБР розслідує понад 100 проваджень щодо військкоматів.

У Державному бюро розслідувань розповіли про те, якими методами українські чоловіки ухиляються від призову в армію. Зокрема, у ДБР розділили їх на "сірі" та "чорні" схеми ухилення від служби.

Як повідомила в ефірі Радіо Свобода радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян, військових комісарів почали перевіряти ще на початку повномасштабного вторгнення, коли "з’явилися перші дзвіночки".

Вона розповіла, що існують "сірі" і "чорні" схеми ухилення від служби у війську.

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Зокрема, "сіра" схема - це отримання фіктивної довідки із залученням військкоматів, керівного складу цих центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

Йдеться про підроблені довідки про уникнення від мобілізації, про опікунство, про інвалідність.

Крім того, існують й "чорні" схеми, які пов'язані безпосередньо з перетином кордону.

"Це коли тебе проводять невідомими стежками через ліс колишні лісники, які зараз не мають посади, але просять: даєш 4-5 тисяч доларів і ми тебе проведемо. Які через річку можуть переправити військовозобов’язаних чоловіків. Або, наприклад, запропонувати за 5 тисяч доларів прокататися на задньому сидінні у фурі…", - зазначила Сап'ян.

За її словами, якщо говорити про військкомати, то саме ДБР зараз має понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань. Однак наразі до суду скеровано лише 8 обвинувальних актів щодо 18 громадян, які мали певні службові повноваження і зловживали ними.

"Нам дуже не хотілося б сказати, що немає порушень, не зафіксовано порушень у військкоматах. Але, на жаль, маємо реальну картину і боремося з тим, щоб цього не траплялося, щоб були вироки і щоб іншим просто не кортіло заробляти в умовах війни на комусь гроші за "липові" довідки", - сказала представниця ДБР.

Вона уточнила, що серед фігурантів вищезгаданих 100 кримінальних проваджень, окрім Борисова, більше немає головних військкомів регіонів.

"Але коли ми з вами говоримо про Вінницький центр комплектування, то там було повідомлено підозри усім учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби. Зазвичай у цій схемі беруть участь від 2 до 6 людей, я так припускаю", - зауважила Сап'ян.

В Україні ухил від армії набув розголосу через військкома Борисова

Як відомо, факти використання незаконних "схем" ухилення від військової служби журналісти та правоохоронці фіксували ще на початку повномасштабного вторгнення.

Однак, широкого розголосу ця тема набула після викриття одеського військкома Євгена Борисова, якого журналісти викрили у володінні великими статками, які він не міг отримати законним шляхом.

Борисова затримали 24 липня: стало відомо, що він давав вказівки своїм підлеглим не здійснювати призов деяких осіб за певну винагороду.

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