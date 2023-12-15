У базі МВС також пишуть, що обраний запобіжний захід - тримання під вартою.

Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха Російської православної церкви Володимира Гундяєва, який відомий як Кирило. Про це свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що його обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за ч. 2 ст. 437 ККУ - ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

Датою зникнення патріарха вказують 11 листопада, а місцем - Москву. У базі МВС також пишуть, що обраний запобіжний захід - тримання під вартою.

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Справа проти патріарха РПЦ Кирила

Україна оголосила підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, відомому як патріарх Кирил, за "благословення" вбивати українців.

За даними слідства, він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Зазначається, що для поширення пропаганди Гундяєв масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (Московського патріархату) в Україні. В СБУ зазначають, що патріарх Кирил регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

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