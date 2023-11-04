Патріарх Кирил благословив окупантів на вбивство українців ще на початку повномасштабного вторгнення.

Україна оголосила підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, відомому як патріарх Кирил, за "благословення" вбивати українців.

Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Зазначається, що для поширення пропаганди Гундяєв масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (Московського патріархату) в Україні.

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В СБУ зазначають, що патріарх Кирил регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів. Зокрема, у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії РФ Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Зазначається, що Кирило підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що Гундяєву повідомлено про підозру за трьома статтями:ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

В СБУ також нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 - митрополити церкви.

Патріарх Кирил благословив РФ на війну з Україною

Як повідомляв УНІАН, керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі". Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.

Проти Кирила ввели санкції Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.

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