Наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

Служба безпеки увечері, 6 січня, провела комплекс заходів у зв’язку з заворушеннями у Казахстані, покликаних забезпечити безпеку українських громадян.

Про це СБУ підтвердила у коментарі УП.

У спецслужбі пояснюють оперативність дій можливими діями Російської Федерації з дискредитації України на міжнародній арені.

"Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби", - повідомили в СБУ.

Читайте такожВ "Епіцентрі" знайшли книги Гітлера: "подарунковий набір" продавали ще й зі знижкою (фото)Зокрема СБУ роз'яснює свою розмову з особою, яку в мережі представляють членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" - Заманбеком Тлеулієвим.

Сам же активіст у соцмережі заявив про тілесні ушкодження у результаті нападу невідомих у цивільному біля його будинку. Про прихід співробітників спецслужби також повідомив інший член організації Елдос Насипбеков.

Правозахисниця Людмила Козловська стверджує, що до нападу на Тлеулієва причетна СБУ. Під час співбесіди невідомі у цивільному вимагали від активіста вимкнути камеру, а на зауваження, що влада Казахстану співпрацює з "х***-Путіним, попросили не матюкатися.

А Насипбекова, за словами правозахисниці, співробітники СБУ з погрозами депортації змусили підписати розписку про відмову "від заняття політичною діяльністю у Казахстані і відсутність претензій до дій співробітників СБУ.

Своєю чергою, в СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану.

Вказано, що зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

Наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.