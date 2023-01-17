Правоохоронці повідомили про підозру співробітнику "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної "ДНР", який готував диверсії на об’єктах оборонного значення Полтавщини.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зловмиснику повідомлено про підозру в організації готування диверсії (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). За даними слідства, упродовж липня-жовтня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, для виконання диверсійної роботи налагодив контакти з двома жителями Полтавської області.
Він керував їхніми діями дистанційно. Зокрема, за грошову винагороду завербовані агенти погодилися підшукати на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення з метою їх подальшого знищення.
"Розрахунок за виконану роботу мав відбуватися у безготівковий спосіб через перерахування коштів на спеціально відкриті банківські картки. Проте злочинні наміри учасника НЗФ РФ вчасно виявлено та припинено правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію протиправних дій підозрюваного.
Служба безпеки України у Кременчуці знешкодила ворожу агентурну мережу, яка намагалась виявити і підірвати, зокрема, реактивні артилерійські системи HIMARS та зенітно-ракетні системи С-300, йдеться на каналі спецслужби у Telegram.
За даними СБУ, зловмисниками виявилися двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником "МДБ ДНР" Дмитром Зіпіром.
Боротьба з російськими агентами в Україні - що треба знати
10 січня повідомлялося, що СБУ з початку повномасштабної війни Росії проти України понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.
За даними спецслужби, до суду скеровано понад 340 справ проти держзрадників та шпигунів. В СБУ додали, що викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої країни.