Зловмисниками керував співробітник "Міністерства держбезпеки" так званої "ДНР", дізналися правоохоронці.

Правоохоронці повідомили про підозру співробітнику "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної "ДНР", який готував диверсії на об’єктах оборонного значення Полтавщини.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зловмиснику повідомлено про підозру в організації готування диверсії (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). За даними слідства, упродовж липня-жовтня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, для виконання диверсійної роботи налагодив контакти з двома жителями Полтавської області.

Він керував їхніми діями дистанційно. Зокрема, за грошову винагороду завербовані агенти погодилися підшукати на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення з метою їх подальшого знищення.

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"Розрахунок за виконану роботу мав відбуватися у безготівковий спосіб через перерахування коштів на спеціально відкриті банківські картки. Проте злочинні наміри учасника НЗФ РФ вчасно виявлено та припинено правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію протиправних дій підозрюваного.

Служба безпеки України у Кременчуці знешкодила ворожу агентурну мережу, яка намагалась виявити і підірвати, зокрема, реактивні артилерійські системи HIMARS та зенітно-ракетні системи С-300, йдеться на каналі спецслужби у Telegram.

За даними СБУ, зловмисниками виявилися двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником "МДБ ДНР" Дмитром Зіпіром.

Боротьба з російськими агентами в Україні - що треба знати

10 січня повідомлялося, що СБУ з початку повномасштабної війни Росії проти України понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.

За даними спецслужби, до суду скеровано понад 340 справ проти держзрадників та шпигунів. В СБУ додали, що викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої країни.

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