Наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою "Ахмат-нефтеполк".

Правоохоронці ідентифікували ватажка "кадирівців", який керував "каральними рейдами" окупантів на Луганщині.

Як повідомляє Служба безпеки України, встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".

"Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала установчі дані цієї особи. Під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 12 квітня минулого року семеро "кадирівців" під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.

Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню.

Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ.

Зокрема, до жінки застосовували електрострум та били металопластиковою трубою, а згодом кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

"Пізно увечері "кадирівці" відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади. Однак жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що після звільнення населеного пункту співробітники СБУ зібрали докази вини ватажка окупаційного угруповання та його підлеглих.

Зокрема, задокументувано факт причетності командира підрозділу та його підлеглих до вчинення злочину. Опитано свідків, отримано ксерокопії особистих документів зловмисника, встановлено його теперішнє місце перебування.

За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою "Ахмат-нефтеполк".

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій). Тривають комплексні заходи щодо притягнення рашиста до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.

Ситуація в Луганській області: зараз що відомо

Українські воїни ще влітку 2022 року пішли у контрнаступ. Зокрема, захисники Україні в Луганській області звільнили більше десятка населених пунктів. В ОВА наголосили, що українським військовим вдається потроху просуватися вперед в напрямку міста Кремінна.

У Кремлі побоюються, що українські бійці звільнять Кремінну, щоб запобігти такому розвитку подій, командування РФ перекинуло в Луганську область кілька підрозділів десантників і танки, але на ситуацію це не вплинуло.

В Інституті вивчення війни вказали, що бійці ЗСУ все ближче підходять до Кремінної, а російські окупанти неспроможні тримати удар.

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