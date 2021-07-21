Цаплієнко стверджує, що агентура РФ у держструктурах чекає на "русский мир".

Співробітники Служби безпеки України сьогодні затримали двох полковників спецслужби, один з них вже перебуває у відставці.

Про це із посиланням на власні джерела пише у Телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

За даними Цаплієнка, обох затриманих підозрюють у державній зраді - стаття 111 Кримінального кодексу України.

"Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, "таким, як ви, недовго залишилося". Російська агентура у держструктурах чекає на "русскій мір", - пише журналіст.

Інші подробиці поки не повідомляються.

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Раніше сьогодні стало відомо, що мешканця Сєвєродонецька засудили до 8 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Під час судового розгляду прокурори довели, що у 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації. На виконання завдання агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі.

Також нагадаємо, що у ніч на неділю, 18 липня, на українсько-російській ділянці державного кордону стався напад на прикордонний наряд. Троє невідомих завдали прикордонникам тілесні ушкодження. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Пізніше стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники Служби безпеки України. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи. Згодом суд відправив їх під домашній арешт.

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Автор: Юрій Годован