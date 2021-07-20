Затриманий причетний до прийняття "конституції ЛНР".

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "Л/ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Встановлено, що житель Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.

За інформацією спецслужби, він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік "Л/ДНР".

"Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України", - додали у відомстві.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська