Глава МЗС України розкритикував позицію МОК та нагадав про зв'язки російських спортсменів з армією РФ.

На Олімпійських іграх у Токіо-2020 у змаганнях брали участь члени Центрального спортивного клубу російської армії. Вже в рамках наступних Олімпійських ігор у Парижу 2024-го року Міжнародний олімпійський комітет хоче знову дозволити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях.

Про це написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Він нагадав, що на минулих іграх російські спортсмени, попри злочини армії РФ в Україні, мали можливість отримувати медалі.

"Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них вибороли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Тієї армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білі прапори, дозволивши їм змагатися", – написав він.

Центральний спортивний клуб російської армії (ЦСКА) – це російський спортивний клуб, який входить до Міністерства оборони Росії як автономна установа. Він був сформований у 1923 році за часів СССР та входив до "фізкультурно-спортивного об'єднання Збройних сил".

Участь російських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі

26 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розгляне допуск російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

Це викликало обурення серед української влади. 28 січня президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення МОК та повідомив, що звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій з приводу участі росіян.

Напередодні він також звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона. Зеленський наголосив, що необхідно впевнитися, що Росія не зможе використовувати паризьку Олімпіаду для пропаганди агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: