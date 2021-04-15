Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті.

Жителька Тернополя перевела 6650 євро чоловіку, який представився громадянином Італії і пообіцяв приїхати до неї.

Читайте такожЗниклого на Київщині дворічного хлопчика знайшли (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів жінки, віртуальне знайомство відбулося 22 березня.

Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї.

Жінка двома трансакціями через банк переказала йому 217 тисяч гривень. Проте «італієць» просив переказати ще сім тисяч євро. Тоді вона збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ.

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Автор: Людмила Жерновська