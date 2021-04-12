Пальці жінки застрягли у блендері / фото КАРС
У Києві жінка засунула пальці до насадки ручного блендера.
Про це у Facebook повідомила КАРС "Київська служба порятунку".
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Як повідомляється, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити “ніжку” блендеру.
В результаті вдалося зберегти жінці пальці, лише на одному лишився поріз від ножів блендеру.
З боку рятувальників КАРС також було надано медичну допомогу постраждалій.
Насадку блендера довелось розпиляти / фото КАРС
Лише на одному пальці залишився поріз / фото КАРС
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