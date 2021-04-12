Рятувальникам довелося розпиляти насадку блендера, аби витягнути пальці постраждалої.

У Києві жінка засунула пальці до насадки ручного блендера.

Про це у Facebook повідомила КАРС "Київська служба порятунку".

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Як повідомляється, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити “ніжку” блендеру.

В результаті вдалося зберегти жінці пальці, лише на одному лишився поріз від ножів блендеру.

З боку рятувальників КАРС також було надано медичну допомогу постраждалій.

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Автор: Катерина Лиманська