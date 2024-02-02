Українцям допоможуть єдність та терпіння.

Харківський бабак Тимко ІІІ, який сьогодні спрогнозував настання теплої весни через шість тижнів, вважає, що допомогти українцям перемогти у війні проти Росії допоможуть єдність та терпіння.

Вже за традицією бабак дає ще один прогноз – відповідає на соціально важливі та найчастіше жартівливі питання.

Цього разу його запитали про те, яка суперсила допоможе українцям виграти війну. Відповідь Тимка III виявилася дуже мудрою – терпіння, повідомляє Об’єктив.

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За інформацією видання Думка, перед віщуном поклали військову каску, фігурку почекуна та карту України. Бабак побіг у бік почекуна та карти. Це означає, що допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії єдність і терпіння.

Яку весну бабак Тимко ІІІ навіщував цьогоріч

2 лютого у світі святкують День бабака. В Україні вже традиційно свій прогноз стосовно того, коли настане тепла весна, дає харківський бабак Тимко ІІІ.

Сьогодні його розбудили на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари на Харківщині. Бабак не побачив своєї тіні, а це означає, що весна буде ранньою та настане через шість тижнів.

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