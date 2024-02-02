Бабак не побачив своєї тіні, а це означає, що весна буде ранньою.

Харківський бабак Тимко ІІІ навіщував, що весна в Україні цьогоріч буде ранньою і настане через шість тижнів.

Сьогодні, 2 лютого, на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Чугуївського району на Харківщині розбудили степового бабака Тимка ІІІ, який у двадцятий раз віщував прихід весни. Бабак не побачив своєї тіні, а це означає, що весна буде ранньою, повідомляє видання "Думка".

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну", - сказала доглядачка бабака.

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Традиція пробудження бабака Тимка та його віщування приходу весни

2 лютого у світі святкують День бабака. В Україні у цей день погоду віщує, зокрема, харківський бабак Тимко III. Якщо тварина прокидається й не бачить своєї тіні, то весна настане скоро.

Також цьогоріч на території зоопарку "12 місяців" під Києвом раніше терміну прокинувся бабак Вікентій.

На думку одного із працівників зоопарку, раннє пробудження бабака більше пов'язане з погодною ситуацією в Україні. Коливання плюсових та мінусових температур не дають йому спати.

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