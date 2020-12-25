Невеликий спойлер: хлопці хочуть розумний годинник, пневматичну гвинтівку та пилку, а дівчата не відмовляться від нового парфюма, навушників та пульсоксиметра.

Завдяки статистиці від Price.ua, можна дізнатись, які товари перед святами найчастіше шукають хлопці та дівчата. Спільного у їхніх запитах багато, але є і вагомі розбіжності.

Що обирають хлопці

Серед чоловіків багато переглядів інструменту, а саме пилок та зварювальних апаратів. Авжеж, навряд чи вони очікують знайти такі подарунки під ялинкою, але сподіваються точно. Також багато хлопців приділили увагу розділу з пневматичною зброєю, а саме дивились пневматичні гвинтівки.

Авжеж, без Hi-Tech не обійшлось. Уже традиційно перед святами зростає кількість переглядів сторінок зі смартфонами, планшетами, розумними годинниками, ноутбуками та телевізорами. До речі, це дуже гарний час оновити техніку як собі, так і коханому. Багато магазинів приготували вигідні новорічні акції, відтак на покупці бажаної техніки можна ще й добре зекономити.

На Price.ua навіть створили спеціальний розділ з акціями та знижками до нового року, який вже став найбільшим в Україні за кількістю знижок! Де зібрані понад 500 000+ пропозицій від різних магазинів. Це максимально зручно, адже на одному сайті можна подивитись акційні пропозиції від усіх магазинів: від невеличких до мережевих гігантів.

Продивляються хлопці також і побутову техніку. Тут складно сказати, обирають вони її для себе чи на подарунок, але факт залишається фактом.

Часто дивляться:

мікрохвильові печі,

кавоварки,

духові шафи,

плити,

блендери,

м’ясорубки,

пилососи,

посудомийні та пральні машини.

Також популярним серед чоловіків виявився розділ з водонагрівачами (дівчата сюди не заглядають, або роблять це дуже рідко).

Якщо побутова техніка це для комфорта, то для душі хлопці хочуть отримати у подарунок нові навушники, наручний годинник та гарний відеореєстратор.

Цікаво, що в розділ з парфумерією як чоловічою, так і жіночою сильна половина людства не заглядає, як і в розділ з косметикою.

Що обирають дівчата

А ось представниці прекрасної половини людства активно продивляються розділи і чоловічої і жіночою парфюмерії. Це говорить про те, що отримати у подарунок улюблений аромат вони зовсім не проти, як не проти і презентувати парфюм своєму коханому.

З побутової техніки дівчата також не проти купити або отримати у подарунок блендер, мікрохвильовку, пилосос, варочну панель, кавоварку, пральну та посудомийну машину, а також плиту та духову шафу. Але “дівчачий” список також доповнили електрочайники, а чоловіки обійшли їх стороною.

Список Hi-Tech техніки нічим не відрізняється від чоловічого. Дівчата також хочуть смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори та розумні годинники.

Як виявилось, панянки зовсім не проти отримати у подарунок пульсоксиметр. А що, дуже корисний прилад у сьогоднішніх умовах.

В цьому році дівчата стали частіше продивлятись товари з категорії 18+. З чим саме це пов'язано, сказати складно, але інтерес жіночої аудиторії до інтимних іграшок значно виріс.

Подарункові тренди

Авжеж, наша статистика доволі приблизна, але тенденції розгледіти можна. Наприклад, не можна не помітити, що користувачі почали частіше вибирати корисні подарунки і більше уваги приділяють техніці, яка допомагає полегшити хатні обов'язки та зекономити час.

Чоловіки і на цей раз виявились більш практичними (згадаємо пилки та зварювальний апарат), ну а дівчата – більш дбайливими (пульсоксиметр).

Price.ua зібрав найпопулярніші категорії подарунків для всіх. Тут можна знайти ідею або відразу придбати потрібний подарунок для коханого чи коханої, для друзів та батьків.

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Автор: УНІАН