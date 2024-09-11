Деякі школи продовжують радянську традицію із обов'язковою формою для всіх дітей.

Адміністрації українських шкіл не повинні змушувати дітей носити "шкільну форму", оскільки це не потрібна і незаконна вимога. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, надходить багато скарг від батьків, що дітей змушують носити шкільну форму, або дотримуватися дрес-коду на кшталт "білий верх, чорний низ". Батьки скаржаться на "рейди" вчителів з перевірки зовнішнього вигляду учнів, а деяких дітей навіть не допускають до занять через відсутність форми.

Горбачов наголосив, що дітям і без того важко вчитися, з огляду на кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома, майже щоденні переміщення до укриття через повітряні тривоги та загалом через їхній психологічний стан, спричинений війною.

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"І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та "рейди" зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов. Тому закликаємо педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. Не витрачайте ваш дорогоцінний час на ці непотрібні та незаконні речі!" – написав Горбачов у своєму Фейсбуці.

Освітній омбудсмен підкреслив, що батьки та діти мають право вільно обирати одяг для школи, а єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону і зручність.

"Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні", – наголосив освітній омбудсмен.

Українські школи в умовах війни: останні новини

Як писав УНІАН, понад 2 млн школярів України розпочали новий навчальний рік в офлайн-форматі та ще мільйон – у змішаному. Загалом в режимі офлайн запрацювали понад 10 тисяч шкіл, розповів президент Володимир Зеленський.

Також ми розповідали, що в Україні запустили освітній застосунок "Мрія", призначений для дітей, батьків і вчителів. За допомогою застосунку стане легше та ефективніше керувати всім процесом навчання, вважає президент Зеленський.

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