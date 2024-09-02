Кожен третій школяр в Україні не може відвідувати школу у звичайному режимі.

Понад 2 млн школярів України розпочали новий навчальний рік в офлайн-форматі та ще мільйон – у змішаному. Загалом в режимі офлайн запрацювали понад 10 тисяч шкіл, розповів президент Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя.

Водночас Глава держави наголосив, що через близькість до фронту або кордону з Росією у частині громад поки не може повернутися до очного навчання.

"Але ми робимо все можливе, щоб якнайбільше шкіл усе ж могли працювати. І безпековий компонент – це фундамент нашої нової політики гарантування освітніх можливостей в Україні", – сказав президент.

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Так, передусім ідеться про наявність укриттів, що дає змогу школам працювати офлайн. Це стосується областей, які межують із зоною бойових дій, і загалом території України, яка страждає від російських ударів.

За словами Зеленського, уряд має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами. Спершу транспорт мають передати у прифронтові та прикордонні регіони, але мета – забезпечити всю Україну.

Також Міністерство освіти і науки разом із Міністерством внутрішніх справ у взаємодії з громадами мають зробити все для повного виконання програми "Безпечна школа". Ідеться про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти.

Крім того, Президент зазначив, що Україна створює програму гарантованого безоплатного харчування для дітей із першого по четвертий клас. На реалізацію цієї ініціативи через субвенцію МОН передбачено 5,8 млрд грн.

Новий навчальний рік в Україні

У понеділок, 2 вересня, розпочався освітній процес в межах нового навчального року в Україні. У деяких містах, наближених до фронту, або кордонів РФ, як от у Харкові, запрацювали зокрема підземні школи.

Під час візиту до Запоріжжя президент Володимир Зеленський презентував новий освітній застосунок для дітей, батьків і вчителів "Мрія". У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.

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