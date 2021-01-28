Примус до обов’язкового носіння шкільної форми порушує права учнів.
Читайте також"Червоний диплом" та "золота медаль". Чому потрібно позбавлятися цих атавізмівПро це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, служба омбудсмена отримує звернення про те, що педагоги чи адміністрація закладу освіти примушують учнів носити обов’язкову шкільну форму.
"Досить часто у дискусіях із цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники дискусії не відрізняють “шкільний одяг (одяг для школи)” від “обов’язкової шкільної форми”. А це - принципово різні речі. Одяг для школи - це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все", - написав Горбачов.
Він запевняє, що вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.
"Обов’язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - однострій (уніформа), однаковий для всіх (хлопців та дівчат відповідно) зразок одягу. Найсуттєвіше те, що за “недотримання форми одягу” можуть бути застосовані санкції, покарання. Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі “не того кольору” або “не того фасону” починається цькування, погрози та приниження з боку адміністрації закладу та вчителів: учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять", - відзначив омбудсмен.
За словами Горбачова, примус до носіння форми часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань та принижень, а також позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження.
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