Він запевняє, що вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

Примус до обов’язкового носіння шкільної форми порушує права учнів.

Читайте також"Червоний диплом" та "золота медаль". Чому потрібно позбавлятися цих атавізмівПро це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, служба омбудсмена отримує звернення про те, що педагоги чи адміністрація закладу освіти примушують учнів носити обов’язкову шкільну форму.

"Досить часто у дискусіях із цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники дискусії не відрізняють “шкільний одяг (одяг для школи)” від “обов’язкової шкільної форми”. А це - принципово різні речі. Одяг для школи - це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все", - написав Горбачов.

Він запевняє, що вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

"Обов’язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - однострій (уніформа), однаковий для всіх (хлопців та дівчат відповідно) зразок одягу. Найсуттєвіше те, що за “недотримання форми одягу” можуть бути застосовані санкції, покарання. Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі “не того кольору” або “не того фасону” починається цькування, погрози та приниження з боку адміністрації закладу та вчителів: учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять", - відзначив омбудсмен.

За словами Горбачова, примус до носіння форми часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань та принижень, а також позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження.

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Автор: УНІАН