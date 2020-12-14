Вже відзнято уроки для 5-11 класів.

В Україні знову запустили школу онлайн.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, уже зняли 18 шкільних дисциплін для 5-11 класів. Бо для учнів початкової школи все ж найефективніше вчитися у класі.

Аби відеоуроки були якісними, вчительські конспекти перевіряли з десяток освітніх експертів. Тому помилок в ефірі, як це було весною, тепер не буде, обіцяють організатори.

По телевізору уроки не транслюватимуть. Аби вчитися онлайн, слід зайти на спеціальну Інтернет-платформу. За доступ до неї найбільші мобільні оператори не зніматимуть грошей, принаймні у цьому запевнили у міністерстві освіти.

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Автор: УНІАН