У Львові до таких заходів поки вирішили не вдаватись.

У Львівській області через різке зростання випадків ГРВІ заклади загальної середньої освіти переводять на дистанційне навчання з 18 лютого – на 11 днів.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, посилаючись на рішення Комісії обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що за минулий тиждень в області зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий.

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Крім того, запроваджують "масковий режим" у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Водночас у Департаменті освіти та культури Львівської міської ради сьогодні заявили, що у жодній школі Львова карантин через захворюваність учнів не введено і найближчим часом таких обмежень запроваджувати не планують.

За словами директора департаменту Андрія Закалюка, станом на сьогодні у школах відсутніми є близько 18% учнів, з них лише 15% – через захворюваність. Він зауважив, що не бачить потреби вводити карантинні обмеження у школах міста.

Закалюк додав, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на дистанційне навчання.

Ситуація із захворюваністю на ГРВІ в Україні

12 лютого у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що у п'яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. Тому в цих регіонах чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи – так званий "локальний карантин". Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Зазначається, що перевищення епідпорогу зафіксовано в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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