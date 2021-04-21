Шкільний навчальний рік має тривати 175 днів і закінчуватися не пізніше липня.

В Україні цьогоріч можуть продовжити навчальний рік в школах - учням доведеться влітку відпрацьовувати пропущене через весняний карантин.

Про це повідомили у Міносвіти, йдеться в "Сніданку з 1+1"

У відомстві кажуть, що згідно із законодавством - шкільний навчальний рік має тривати 175 днів. І закінчуватися не пізніше як у липні. Традиція закінчувати навчальний рік у травні допустима тільки за умови, що навчальний заклад використав усі навчальні дні.

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Наразі в більшості шкіл навчання йде за планом, але в дистанційному режимі. Втім, є школи, в яких були надзвичайні ситуації, до прикладу - подовжені канікули - коли діти не навчалися. І саме в таких закладах навчання буде продовжене до червня. Та ці рішення будуть ухвалюватиме безпосередньо керівники навчальних закладів.

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Автор: Юрій Годован