56-річний прихильник рашизму назвав "закономірною" загибель цивільного населення в Україні і заперечував російську агресію.

Служба безпеки України провела слідчі дії і оголосила підозру штатному водію Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України і підтримував президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема, у квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими". Крім того, він сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну" проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав "закономірною".

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"За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини", - зазначили в СБУ.

Водночас, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Скандали з УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді відповідний документ.

За даними СБУ, вже запроваджено санкції проти 17 функціонерів Української православної церкви Московського патріархату, а майже 250 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ МП.

Нещодавно суд в Україні вперше виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ МП. Вирок отримали екс-керівник Кіровоградської єпархії митрополит Іосаф та секретар цієї установи. Вони повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінували. Митрополит виконував доручення російських кураторів щодо виправдовування російської агресії проти України.

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