Митрополит виконував доручення російських кураторів щодо виправдовування російської агресії проти України.

Суд в Україні вперше виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ МП. Вирок отримали екс-керівник Кіровоградської єпархії митрополит Іосаф та секретар цієї установи. Вони повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінували, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Суд в Кропивницькому, враховуючи їхню співпрацю зі слідством, призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки за порушення рівноправності громадян, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 ККУ). Також суд заборонив їм на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

В СБУ нагадали, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора. Крім цього, за даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.

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"Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії. За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - мовиться у повідомленні.

Також у спецслужбі заявили, що під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".

Заборона УПЦ МП в Україні - що треба знати

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

За даними СБУ, вже запроваджено санкції проти 17 функціонерів Української православної церкви Московського патріархату, а майже 250 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ МП.

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