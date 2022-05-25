Підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними харчовими продукти особовий склад військових частин Збройних Сил України.

Господарський суд Львівської області задоволив позов Міністерства оборони, оштрафувавши приватне підприємство за постачання у військові частини неякісних харчових продуктів.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

З комерційного підприємства вирахують 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору.

"Відповідно до цієї угоди підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними харчовими продукти особовий склад військових частин Збройних Сил України у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги. Йдеться зокрема про факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та непоновлення запасів", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Недобросовісні посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України.

Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень. Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

У компанії "Венето" прокоментували скандальну ситуацію із продажем бронежилетів індивідуального захисту - кажуть, що близько тисячі бронежилетів, які опинилися у мережі супермаркетів, не є гуманітарною допомогою. При передачі бронежилетів нібито сталася помилка, через що у продажу опинилася продукція громадської організації.

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