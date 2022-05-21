У компанії "Венето" прокоментували скандальну ситуацію із продажем бронежилетів індивідуального захисту - кажуть, що близько тисячі бронежилетів, які опинилися у мережі супермаркетів, не є гуманітарною допомогою.
Про це йдеться у заяві компанії "Венето" у Facebook. При передачі бронежилетів нібито сталася помилка, через що у продажу опинилася продукція громадської організації "Львівський оборонний кластер".
За словами в.о. керівника компанії Олександра Жученко, "Венето" тісно співпрацює з обласною військовою адміністрацією. Наголошується, що компанія на підставі безоплатних договорів зберігала для Черкаської ОВА гуманітарну допомогу – чохли для бронежилетів, виробником якої була организація "Львівський оборонний кластер".
"Ці чохли в кількості 1 тисяч штук були передані Черкаській ОВА як гуманітарна допомога. У зв'язку з відсутністю місця для їх зберігання вони були передані на наш склад на зберігання. Надалі всі вони в кількості 1 тисяч штук були повернуті Черкаському ОВА. І як ми зараз розуміємо, тут напевно виникла технічна помилка і плутанина. З цієї тисячі штук, що зберігала Черкаська ОВА, якусь кількість вони забрали виробництва ТОВ "Група Венето", а чохли виробництва ГО "Львівський оборонний кластер" залишилися у нас на складі", – йдеться у заяві компанії.
Надалі, за виконанням контракту з ТОВ "Епіцентр К", жилети в кількості до 200 штук були укомплектовані пластинами та відвантажені. У "Венето" стверджують, що продукція опинилась у продажу через людський фактор.
"Жилети індивідуального захисту нашого виробництва та виробництва ГО "Львівський оборонний кластер" аналогічні за функціональним призначенням, є схожими візуально. І найголовніше, що Черкаська ОВА отримала тисячу жилетів. Це просто помилка, людський фактор", – кажуть у компанії.
Раніше стало відомо, що СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Недобросовісні посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України.
Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень. Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.