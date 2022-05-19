Зловмисники хотіли реалізувати спорядження через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Недобросовісні посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України. Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень.

Подробиці злочинної схеми Служба безпеки України опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зазначені засоби захисту були виготовлені однією з громадських організацій. Амуніцію передали в Черкаську обласну військову адміністрацію, щоб звідти її відправили на потреби оборони. Однак недобросовісні урядовці вирішили нажитися на гуманітарній допомозі.

Бронежилети намагалися продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. СБУ розкрила схему і вилучила частину спорядження в одній з торгових мереж. Бронежилети будуть передані на потреби ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку інших бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли зловмисники намагаються збагатитися за рахунок гуманітарної допомоги. На початку травня у Львові затримали екс-посадовця ОДА та журналіста, у яких вилучили військову амуніцію на суму 550 тисяч гривень. А у квітні на Львівщині заарештували заступника мера одного з міст. Він вимагав від волонтера хабар за відправку автобуса на потреби ЗСУ. Транспорт був отриманий міською радою в якості гуманітарної допомоги.

Війна Російської Федерації проти України

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