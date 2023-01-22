Зеленський розчулив привітанням із Днем Соборності / фото УНІАН

Президент Володимир Зеленський зворушив українців привітанням до Дня Соборності. 

"Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. Із Днем Соборності, непоборні!", - заявив президент у відеозверненні.

Президент у своєму зверненні також згадав усі українські регіони, визначні місця, історичні постаті та українські символи.

Відео дня

"Соборність закодована у візерунках нашої вишивки, сюжетах косівської кераміки, петриківському розписі та орнаменті орьнек. Її чутно в рокотанні кобзи, бандури, трембіти й кримськотатарської зурни. Вона віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика, Івасюка. Соборність заримована рядками Франка, Українки, Шевченка, Стуса, Симоненка й Костенко, змальована барвами у полотнах Примаченко, Білокур і Марчука", – наголосив Зеленський.

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День Соборності

Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. У цей день 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

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