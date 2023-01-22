Він зазначив, що ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості.

Президент Володимир Зеленський зворушив українців привітанням до Дня Соборності.

"Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. Із Днем Соборності, непоборні!", - заявив президент у відеозверненні.

Президент у своєму зверненні також згадав усі українські регіони, визначні місця, історичні постаті та українські символи.

Відео дня

"Соборність закодована у візерунках нашої вишивки, сюжетах косівської кераміки, петриківському розписі та орнаменті орьнек. Її чутно в рокотанні кобзи, бандури, трембіти й кримськотатарської зурни. Вона віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика, Івасюка. Соборність заримована рядками Франка, Українки, Шевченка, Стуса, Симоненка й Костенко, змальована барвами у полотнах Примаченко, Білокур і Марчука", – наголосив Зеленський.

День Соборності

Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. У цей день 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

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