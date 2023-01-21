Через агресію Росії мінімум для 200 млн людей на трьох континентах – в Африці, Азії та Європі - погіршився доступ до продовольства.

Президент Володимир Зеленський закликав світ до більшої рішучості для того, щоб зупинити агресію Росію. Про це йшлося у його виступі на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні, що відбувається в межах Глобального форуму з питань продовольства та сільського господарства.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди була й завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства:

"Це наша моральна константа: на родючих ґрунтах має бути пшениця, а не вирви від вибухів".

Він підкреслив, що, навіть зазнавши терористичної агресії з боку Росії, Україна продовжує експортувати продовольство до країн в усьому світі.

"До цієї війни, яку Росія розв’язала проти нас і якою знищує наш потенціал, зокрема аграрний, щомісяця ми відправляли на експорт 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії Росії з блокування нашого експорту продовольства постачання скоротилося вдвічі. Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах – в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що скорочення українського експорту продукції спричиняє зростання цін у Європі, для Азії це означає зростання загрози соціальної нестабільності, для Африки, для таких країн, як Ефіопія або Судан, це означає порожні столи у тисяч і тисяч сімей.

"Це означає, що світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Щоб зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Щоб притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики", - наголосив Зеленський.

За словами президента, перемогти голод та гарантувати продовольчу безпеку цілком реально. Також можна стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку. Проте для цього світ має покарати агресорів та допомагати країнам, які нині опинился на межі голоду, зазначив Зеленський.

"Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся", - сказав президент України, запросивши підтримати українську ініціативу "Зерно з України" та створення продовольчих хабів у країнах Африки.

Експорт під час війни

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під час війни український експорт до ЄС досяг 28 мільярдів доларів. Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт до ЄС і, відповідно, менше залежатиме від морського експорту.

12 січня депутати ухвалили закон про гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна. За ухвалення законопроекту проголосували 231 народний депутат. 13 січня стало відомо, що Україна відправить до Нігерії 25 тисяч тонн зерна.У Мінінфраструктури також розповіли, що зараз відбувається з "зерновим коридором".

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