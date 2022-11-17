Дівчина розповіла, що не бачила батька з самого початку повномасштабної війни РФ проти України

Дочка військового, який сім годин провів у тамбурі потягу, повертаючись додому, прокоментувала інцидент. Вона нагадала, що ефект бумеранга ніхто не відміняв.

"Бумеранг в житті, мабуть, ніхто не відміняв. Ніколи в житті і нікому я нічого поганого не бажаю, засуджує Бог", - розповіла Любов у коментарі ТСН.uа.

При цьому вона зазначила, що батько дуже довго захищав Україну від російських загарбників.

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"Я його не бачила з початку війни... ", - заявила дівчина.

Також вона додала, що емоційно виснажена й була не готова до такого резонансу.

Скандал у поїзді через "поганий запах" - що відомо

Український військовий 11 листопада повертався з Донецького напрямку до Києва, щоб провести там відпустку. До провідника підійшли двоє чоловіків і поскаржилися на те, що від військового "погано пахне". Провідниця попросила військового переміститися в тамбур, де той у підсумку провів сім годин.

Пізніше в Укрзалізниці запевнили, що розібралися в ситуації.

"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили в "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести решту подорожі в тамбурі", - йдеться в повідомленні.

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