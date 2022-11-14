Інцидент набрав розголосу і в "Укрзалізниці" розгорівся скандал.

Український захисник 11 листопада повертався з Донецького напрямку до Києва, щоб провести там відпустку. До провідника підійшли двоє чоловіків і поскаржилися на те, що від військового "погано пахне". Провідниця попросила військового переміститися в тамбур, де той у підсумку провів 7 годин.

"Замість того, щоб приймати подяку від людей, які захищають Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, тому що від нього погано пахне", - повідомила в Instagram засновник благодійного фонду "Країна нескорених" любов Оліградська, до якої звернулася дочка військового.

Після цього інцидент набрав розголосу і в "Укрзалізниці" розгорівся скандал. Однак представники компанії пізніше відповіли, що залагодили ситуацію. Військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд і придбати ще один.

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"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили в "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести решту подорожі в тамбурі", - повідомили в "Укрзалізниці".

Скандали з українськими захисниками

На Закарпатті священик Московського патріархату влаштував скандал. Через нього захисника України, який загинув на Херсонщині, відспівували під закритою церквою.

Священик у місті Горішні Плавні Полтавської області довів до сліз матір загиблого українського захисника. Настоятель Свято-Миколаївського храму, який належить Українській Православній Церкві МП, заявив, що в Україні триває "спецоперація" Росії, а не війна.