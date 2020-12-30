В'язниця, в якій знаходився росіянин Вадим Болотських, який стріляв в українського бізнесмена Євгена Щербаня, знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Доля вбивці українського бізнесмена Євгена Щербаня росіянина Вадима Болотських залишається невідомою, але з в'язниці, де він відбував довічне покарання його випустили.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону у виданні "Гордон" розповів молодший син бізнесмена Руслан Щербань.

Руслан Щербань розповів, що, за його інформацією, вбивця був вихідцем із КДБ, закінчив Вищу школу КДБ СРСР. З вбивцею батька Руслан зустрічався двічі - вперше на суді в Луганську, у другий – під час надання свідчень у Києві.

Саме під час другої зустрічі Болотських назвав Руслану Щербаню імена замовників. За словами Щербаня, це були «Кушнір, Рябий, Гурик, Матрос і Лазаренко». Тоді ж вбивця пояснив і вбивство дружини Євгена Щербаня, заявивши, що думав, що вона його охоронець.

Нинішня доля Болотських не відома. "В'язниця, в якій він відбував довічне ув'язнення, виявилася з того боку, і, так, його там зараз немає. Це за моєю інформацією - офіційно прокуратура підтвердити не може", - розповів Руслан Щербань.

Як заявив Руслан Щербань, у нього є всі підстави підозрювати в замовленні вбивства Павла Лазаренка, який крім політичних амбіцій був також винен Євгену Щербаню велику суму грошей - 50 млн дол.

У своїх спогадах про час після вбивства батька Руслан Щербань говорить про те, що сім'ю підтримали небагато людей: "Дуже багато людей відвернулося. З тих людей, які реально допомагали, я можу назвати Йосипа Давидовича Кобзона і Ахметова Ріната Леонідовича. За великим рахунком, все".

Тому, за словами Руслана, недавній фільм свого старшого брата Євгена Щербаня він сприйняв з подивом, оскільки вже 7 років тому журналісти знімали фільм з історії Щербаня, і там були розставлені «крапки над і».

"Ахметова він звинувачує в якомусь неправильному ставленні до нього. Я не згоден. Тому що ми з Рінатом Леонідовичем сіли в 1997 році, провели штук 10 зустрічей, взяли всі цифри, взяли менеджерів, які займалися бізнесом мого батька, розмалювали всю картину, побачили цифри – визнали, потиснули один одному руки – і розійшлися. І пішли далі працювати і займатися своїми справами", - каже Руслан Щербань.

Нагадаємо, деякий час тому вийшов фільм-розслідування про перерозподіл майна Євгена Щербаня, вбитого в 1996 році, знятий одним із його синів, в якому той звинуватив ряд колишніх партнерів батька в недобросовісному розподілі бізнесу після його смерті.

Як відомо, Євген Щербань був впливовим політиком початку 90-х в Україні, також він володів низкою підприємств у Донецькій області, які після його смерті перейшли його партнерам.

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Автор: УНІАН