За словами Світлани Гринчук, нині вдалося відновити частину обладнання, яке є критичним.

Робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період, наразі зарано. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Вона підкреслила, що поки не варто говорити про будь-які обмеження взимку. При цьому нині вдалося відновити частину обладнання, яке є критичним. Водночас триває підготовка цього обладнання та об'єктів генерації до осінньо-зимового періоду.

"Зараз у нас іде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", - зазначила Гринчук. Відео дня

Відключення світла в Україні - останні новини

Напередодні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий не виключив онлайн-навчання і перенесення канікул - в тому числі через імовірні відключення світла.

За його словами, в Україні близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, "але вона різна - є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти".

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