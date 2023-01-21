Військовим чиновникам доведеться пояснити, чому оптові ціни для армії в рази вищі від роздрібних цін в магазинах.

Верховна Рада викликала керівництво Міністерства оборони на засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки у зв'язку зі скандалом навколо завищених цін при держзакупівлях. Про це повідомила нардеп Мар'яна Безугла.

"Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – коротко написала вона у своєму Фейсбуці.

У коментарях під повідомленням нардеп уточнила, що засідання комітету відбудеться найближчим часом, але пройде в закритому режимі. Також Безугла пообіцяла повідомити громадськості про результати цього засідання.

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Скандал із закупівлями продуктів Міністерством оборони

21 січня українські ЗМІ опублікували дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ. Як з'ясувалося, чиновники закупили продукти в рази дорожче від роздрібних цін в столичних супермаркетах.

Автори розслідування заявили, що в Міноборони ще не відповіли на їхній запит щодо цього.

Водночас результатами журналістського розслідування вже зацікавилися у Верховній Раді та в Державній аудиторській службі.

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