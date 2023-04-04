Олександр Одарченко зазначив, що люди, у яких є гроші, думають, що їм все дозволено.

Бойовий медик Олександр Одарченко розповів подробиці скандалу в готелі на курорті Буковель. Він зазначив, що його жартома зачепив інший чоловік під час відпочинку.

"Трапився казус, хлопець обізнався. І мені ця людина, з якою виник конфлікт, говорить щось російською мовою. Я відповідаю: "Я вас не розумію". І почалося. Я не люблю, коли людина, яка повинна дякувати, посилає тебе. Люди в нашій країні, у яких є гроші - це біда. Тому що вони думають, що їм все дозволено", - розповів медик у коментарі "Суспільному".

Зазначається, що у скандалісті впізнали бізнесмена з Черкас Олександра Фатулу.

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Олександр Одарченко - що відомо

Одарченко повернувся з Чехії після 24 лютого 2022 року, щоб захищати Україну. Він родом з Макіївки Донецької області. Спочатку пішов у територіальну оборону, після чого вступив до лав ЗСУ, а також пройшов курси бойового медика.

Одарченко воював у Бахмуті, під Соледаром, у Харківській області. На даний момент він служить в 14-й окремій механізованій бригаді

Скандал у Буковелі - що відомо

В одному з готелів карпатського курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика, який проходить реабілітацію після роботи в найгарячішій точці нашого фронту.

Чоловік назвав захисника України "лошарою" та "провокатором". При цьому дружина відпочиваючого, який "наїхав" на медика, заявила, що конфлікт почався "через російську мову", з приводу чого військовий нібито зробив зауваження.

Пізніше кривдник вибачився перед бойовим медиком і перед ВСУ. Чоловіки потиснули один одному руки і домовилися, що відпочиваючий почне вчити українську мову.

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