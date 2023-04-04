Бойовий медик Олександр Одарченко розповів подробиці скандалу в готелі на курорті Буковель. Він зазначив, що його жартома зачепив інший чоловік під час відпочинку.
"Трапився казус, хлопець обізнався. І мені ця людина, з якою виник конфлікт, говорить щось російською мовою. Я відповідаю: "Я вас не розумію". І почалося. Я не люблю, коли людина, яка повинна дякувати, посилає тебе. Люди в нашій країні, у яких є гроші - це біда. Тому що вони думають, що їм все дозволено", - розповів медик у коментарі "Суспільному".
Зазначається, що у скандалісті впізнали бізнесмена з Черкас Олександра Фатулу.
Олександр Одарченко - що відомо
Одарченко повернувся з Чехії після 24 лютого 2022 року, щоб захищати Україну. Він родом з Макіївки Донецької області. Спочатку пішов у територіальну оборону, після чого вступив до лав ЗСУ, а також пройшов курси бойового медика.
Одарченко воював у Бахмуті, під Соледаром, у Харківській області. На даний момент він служить в 14-й окремій механізованій бригаді
Скандал у Буковелі - що відомо
В одному з готелів карпатського курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика, який проходить реабілітацію після роботи в найгарячішій точці нашого фронту.
Чоловік назвав захисника України "лошарою" та "провокатором". При цьому дружина відпочиваючого, який "наїхав" на медика, заявила, що конфлікт почався "через російську мову", з приводу чого військовий нібито зробив зауваження.
Пізніше кривдник вибачився перед бойовим медиком і перед ВСУ. Чоловіки потиснули один одному руки і домовилися, що відпочиваючий почне вчити українську мову.