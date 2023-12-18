Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.

Як повідомляє ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. гривень.

Зокрема, йдеться про:

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земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

В ДБР нагадали, що розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.

Так, у справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 Кримінального Кодексу України).

Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило посадовцю про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ст. 368-5 ККУ).

Наразі керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Скандал з посадовцями Рівненського обласного ТЦК та СП

У липні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. У одного з військкомів при обшуку виявили наркотики.

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