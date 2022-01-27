В МЗС наголосили, що Україна готова втретє довести приналежність артефактів до свого музейного фонду вже у Верховному суді Королівства Нідерланди.

"Музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

Про це у Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона підкреслила, що "музеї" зробили це в останній можливий день - 26 січня.

"Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів", - зазначила Джапарова.

Читайте такожАктивістка Femen з дитиною влаштувала голий протест на Банковій (фоторепортаж)Вона наголосила, що Україна готова втретє довести приналежність артефактів до свого музейного фонду вже у Верховному суді Королівства Нідерланди.

Що передувало

26 жовтня 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив вердикт, згідно з яким експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Однак це рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Довідка УНІАН. 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама прийняв рішення, яким колекцію "скіфського золота" повинні були повернути Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом суперечки була колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

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