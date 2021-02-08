Влада Києва просить у зв’язку з негодою за можливості залишати дітей вдома, хоча школи і дитсадки працюватимуть.

Влада Києва у зв’язку з сильними снігопадами просить за можливості залишати дітей вдома і звернути увагу на рекомендації міських служб під час негоди.

На цьому наголосив в. о. першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба мерії.

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"Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Проте у зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома", – зазначив міський чиновник.

Він додав, що також не варто без нагальної потреби користуватись власним транспортом і закликав не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу.

"Зменшення навантаження на автошляхи дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", - зауважив Мондриївський.

"Педагогічні колективи зорієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес та поінформувати батьків", – додав він.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

Міська влада закликає киян бути уважними, пересуваючись містом.

Негода в Києві: деталі

З початку доби 8 лютого Київ засипає снігом. Через це ситуація на дорогах столиці надскладна: вранці та ввечері зафіксовано масштабні затори, сталося чимало ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко каже, що розчищати місто від снігу заважають припарковані автомобілі.

Синоптики прогнозують, що в Києві вночі температура впаде до -6°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°. Весь день 9 лютого буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.

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Автор: Тамара Отовська