Наприкінці року українці з надією дивляться як на власне майбутнє, так і на майбутнє країни.

У 2023 році 43% українців найбільше надихали та мотивували пережити цей складний рік їхні сім’ї та рідні люди. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Зауважується, що орієнтація на близьких і рідних як на опору стала поширенішою (наприкінці 2022 року цей показник складав 30%). Водночас, як і минулого року, другим найпоширенішим джерелом натхнення та мотивації залишаються захисники та захисниці в Силах оборони України (16%).

"Таким чином, на другому році повномасштабного вторгнення джерела підтримки і мотивації для суспільства залишаються сталими", - зазначають соціологи.

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Також опитування показало, що наприкінці 2023 року українці з надією дивляться як на своє майбутнє (55%), так і на майбутнє України (61%).

Розмірковуючи про власне майбутнє, українці, окрім надії, найчастіше відчувають тривогу (40%) та оптимізм (28%). І хоча надія продовжує бути найбільш поширеною емоцією як і в 2022 році, кількість тих, хто відчуває тривогу, дещо зросла (у 2022 році було 33%), поменшало також і оптимістів (було 36%).

Так само зросла тривожність і щодо майбутнього України загалом: від 24% наприкінці 2022 року до 34% у грудні 2023 року.

Крім того, опитування вказує на те, що війна впливає на повсякденне життя абсолютної більшості населення (95%), 61% з яких називає цей вплив визначальним. Такі оцінки характерні для всіх макрорегіонів України, але найбільше - для Сходу, де війна має кардинальний вплив на повсякденне життя 68% населення.

"Війна також визначає життя людей незалежно від їхнього віку. Лише серед молоді (18-29 років) фіксується менша, ніж в інших вікових групах, частка тих, на чиє життя війна справляє дуже сильний вплив. Але і серед молоді цей показник становить більшість респондентів (54%)", - зауважують автори дослідження.

З впливом війни пов’язані і відчуття, що у році, що минає, життя українців погіршилося: 35% зазначають, що життя стало трохи гіршим, а ще 40% відчувають істотне погіршення.

*** Загальнонаціональне соціологічне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня. Опитано було 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років. Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях (окрім Донецької, Луганської та АР Крим) та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як українці оцінюють стан справ в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані свого опитування, яке показало, що в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, хоча все одно наразі більшість населення оптимістично оцінюють ситуацію.

Зокрема, згідно з опитуванням, між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, знизилася з 68% до 60%, а до грудня 2023 року знизилася до 54%.

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