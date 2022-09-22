Зокрема, у вересні 2022 року 91% українців не хотіли би виїжджати з України навіть у разі отримання без умов громадянства США або ЄС.

Переважна більшість опитаних українських громадян хочуть лишатися жити і працювати в Україні.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, соціологи запитали у респондентів, чи переїхали б вони жити до США або ЄС, якби без умов отримали громадянство.

Відео дня

Переважна більшість учасників опитування – 91% – сказали, що вони б не переїхали. Лише 7% погодились.

Соціологи порівняли результати цього опитування з аналогічним опитуванням, яке проводилось у жовтні 2020 року, і зазначили, що частка тих, хто готовий виїхати жити до США чи ЄС, знизилася в 4 рази – з 28% до 7%. Водночас з 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США або ЄС.

За словами соціологів, потрібно враховувати, що близько 10% дорослих українців зараз перебувають закордоном як біженці. Утім навіть, якщо половина з них відповіли б "так" на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріше за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним – з 28% до близько 13%.

У зв'язку з цим заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький заявив: "Збереження людського потенціалу є одним із стрижневих завдань для українського суспільства в умовах війни і на період повоєнної відбудови. Традиційно Україна демонструвала досить високі показники еміграційних настроїв (і за опитуваннями, і за фактичним відтоком населення). Наразі на тлі загального згуртування населення і досить оптимістичних настроїв ми спостерігаємо, навпаки, збільшення бажання лишатися жити і працювати саме в Україні".

За його словами, останні опитування КМІС показують, що поточну ситуацію в Україні респонденти оцінюють стримано оптимістично, а у випадку майбутнього України майже 90% є оптимістами.

На його думку, скоріше за все, такий оптимізм і обумовлює значною мірою бажання лишатися в Україні.

Як проводилося опитування

Опитування відбувалося впродовж 7-13 вересня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на проживали на території країни (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які були окуповані до 24 лютого, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: