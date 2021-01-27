27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Сьогодні, 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день в 1945 році був звільнений нацистський концентраційний табір Освенцим (Аушвіц).

Об'єднана єврейська община України в офіційному Telegram-каналі закликала вшанувати пам'ять жертв Голокосту.

За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв і ромів. На жаль, не залишилося поіменного списку жертв, які постраждали під час геноциду.

Дату Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту встановили в 2005 році на зборах Генеральної Асамблеї ООН. Ініціатором прийняття даної резолюції стали Ізраїль, Україна, Канада, Австралія, США і Росія, а всього прийняли її понад 90 держав.

Сьогодні, 27 січня, а також кілька днів до цього в єврейських громадах України проводять заходи в пам'ять про жертви Голокосту. Збори проводитимуться з дотриманням карантинних заходів. У деяких містах ці заходи сьогодні пройдуть за участю мерів, губернаторів та інших високопоставлених гостей.

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Автор: УНІАН