Територія табору здавалася в оренду для проведення футбольних змагань.

В оздоровчому таборі курортного селища Сергіївка в Одеській області масове отруєння дітей, яке було зафіксовано на початку червня, могло статися через варено-копчену ковбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник обласного управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів Сергій Мельник.

За його словами, в установі перебували 140 дітей 2005-2015 років народження. Вони прибули в супроводі дорослих для участі у футбольних змаганнях. Зокрема, з Києва й Київської області прибули 103 дитини, 10 тренерів та 25 батьків, з Дніпра - 37 дітей і 2 тренери.

Як зазначив Мельник, з 2 по 5 червня за медичною допомогою звернулася 31 особа (30 дітей і медсестра) у зв'язку з гострою кишковою інфекцією. Госпіталізовано було 6 дітей і медичну сестру з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Читайте такожДіти отруїлися їжею з їдальні в оздоровчому таборі на Одещині (відео)Під час проведення епідеміологічного розслідування у таборі виявили варено-копчену ковбасу. «Варено-копчена ковбаса з порушеннями вимог харчування», - сказав чиновник. За його словами, неякісний продукт повернули постачальнику.

Крім того, у харчоблоці установи виявлені порушення санітарних вимог. У табір було направлено листа з вимогою про усунення від роботи двох працівників харчоблоку для проведення додаткових обстежень і в разі необхідності - лікування.

Крім того, встановлено, що оздоровлення дітей у таборі не проводилося. Його адміністрація лише здавала в оренду футбольне поле, забезпечувала проживання та харчування.

Наразі всі діти і дорослі поїхали додому. Остаточне рішення щодо адміністративних стягнень буде ухвалено після отримання результатів усіх досліджень.

Як підкреслив Мельник, фахівці своєчасно вжили відповідних заходів і не допустили масштабнішого поширення захворювання.

Отруєння дітей у таборі: деталі

4 червня було зафіксовано спалах кишкової інфекції в дитячому оздоровчому таборі в селищі Сергіївка Одеської області.

До лікарні доставили шістьох дітей. Пізніше кількість дітей, які отруїлися зросла до 30, також захворіла медсестра. Поліція почала кримінальне провадження.

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Автор: Лариса Козова