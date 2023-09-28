Проводяться слідчі дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливої підробки документів, які стосуються освіти, котрі видані Спартаку Субботі.

Про це повідомила прес-секретар Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва в коментарі агентству УНІАН. Вона зазначила, що один громадянин звернувся з листом до міністерства освіти і науки України щодо цього питання. За її словами, в свою чергу міністерство скерувало це звернення до поліції.

"Ми відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа – УНІАН). Зараз ведеться досудове розслідування. Проводяться слідчі дії", - повідомила Зубрєва.

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Скандал навколо Спартака Субботи: всі деталі

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2023 року психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував на YouTube розслідування про одного з популярних психологів Спартака Субботу, де йшлося про нібито відсутність у нього медичної освіти.

Також він зазначав, що Суббота говорив про роботу в Службі безпеки України, але з’ясовалося, що це приватна структура "Спілка безпеки України". Також була інформація, що нібито Спартак Суббота мав сексуальні стосунки з клієнтками.

В травні 2023 року у МОН заявили, що отримали запит щодо достовірності копій документів про освіту та свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім’я Субботи.

У ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс" заявили, що відомості про диплом магістра у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту МОН не видавало.

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