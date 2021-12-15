Чинний мер міста Ігор Терехов зазначив, що було кілька варіантів проекту. Монумент створює скульптор Олександр Рідний.

У Харкові встановлять пам'ятник колишньому меру міста Геннадію Кернесу. Спочатку його виготовлять із глини, аби мати змогу внести корективи.

Про це повідомили на сайті міської ради.

Чинний мер міста Ігор Терехов зазначив, що було кілька варіантів проекту. Монумент створює скульптор Олександр Рідний.

Читайте такожПапугу Кернеса виселили із Харківської міськради (відео)"Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру", - наголосив Терехов.

Геннадій Кернес буде зображеним таким, що йде. Спочатку пам'ятник виготовлять у глині, щоб, якщо знадобиться, внести корективи.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня його з почестями поховали в Харкові.

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Автор: Марта Гичко